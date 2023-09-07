Mario Balotelli'den Süper Lig'e övgü dolu sözler Adana Demirspor'un eski yıldızı Mario Balotelli, Süper Lig'in seviyesinin, İtalya Serie A'nın üzerinde olduğunu ifade etti.

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Ülkemizde 1 sezon boyunca Adana Demirspor formasını giyen daha sonra ise 2 milyon 620 bin euro bonservis bedeli karşılığında İsviçre Ligi ekibi Sion'a transfer olan ve burada kadro dışı bırakılan Mario Balotelli, İtalyan basınından Corriere dello Sport'a açıklamalar yaptı.

33 yaşındaki futbolcunun özellikle Serie A ve Süper Lig kıyaslaması dikkat çekti.

"İtalya'ya dönüp dönmeyeceğimi bilmiyorum"

Geleceğiyle ilgili henüz karar vermediğini belirten Balotelli, şu ifadeleri kullandı:

İtalya'ya dönüp dönmeyeceğimi bilmiyorum, oynamak istiyorum. Sion'da bazı sorunlarım var ama bunlar çözülebilir.

"Takımda kalmayı tercih ettim"

Golcü isim, Suudi Arabistan'a gidip gitmeyeceğinin sorulması üzerine ise bir itirafta bulundu ve 2019 yılında Marsilya'da oynarken Çin'den teklif aldığını belirterek, şunları dedi:

Şu anda ortada dolaşan rakamlardan çok daha yüksek rakamlarda bir teklif aldım. 'Hayır' dedim çünkü futbol oynamayı ve takımda kalmayı tercih ettim.

"Süper Lig'de seviye neredeyse daha yüksek"

Yıldız isim, Süper Lig'in seviyesinin İtalya Serie A'dan daha yüksek olduğunu ileri sürdü ve şu sözleri sarf etti: