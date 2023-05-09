Mario Gomez: Beşiktaş'ta geçirdiğim sezon, kariyerimin en iyi sezonuydu

Beşiktaş'ın efsane golcülerinden Mario Gomez ile milli futbolcu Cenk Tosun, GoTürkiye Youtube kanalında İstanbul'da yapılacak Şampiyonlar Ligi finali ve turnuvada geçmişe yönelik anılarıyla ilgili sohbet gerçekleştirdi.
Alman forvet, siyah-beyazlılarda geçirdiği döneme dair itirafta bulundu.
"Beşiktaş'ta geçirdiğim sezon, kariyerimin en iyi sezonuydu"
Alman golcü Beşiktaş kariyeri hakkında şunları dedi:
"İnsanlara bazen anlatıyorum. Beşiktaş'ta geçirdiğim sezon, kariyerimin en iyi sezonuydu. Her şeyiyle harika bir sezondu. 8-9 yıl sonra şampiyon olduk. Dünyanın en güzel stadyumundaki ilk golü attım. İstanbul, harika bir şehir. Benim için en iyi 3 şehirden biri."
"Dolmabahçe dünyanın en güzel stadyumu"
Şampiyonlar Ligi Finali için İstanbul'a gelecek olan taraftarlara önerilerde bulunan Gomez, şu sözleri sarf etti:
"Ben, Nişantaşı'nda yaşıyordum. Beşiktaş ile komşu semt. Sadece dolaşabilir ve şehrin güzelliğini görebilirsiniz. Vodafone Park'ı görmenizi tavsiye ederim. O zaman bunun gerçekten de dünyanın en güzel stadyumu olduğunu anlarsınız."