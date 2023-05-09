Mario Gomez: Beşiktaş'ta geçirdiğim sezon, kariyerimin en iyi sezonuydu Beşiktaş'ta gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Mario Gomez, siyah-beyazlı takımda geçirdiği dönem hakkında, "Beşiktaş'ta geçirdiğim sezon, kariyerimin en iyi sezonuydu. Her şeyiyle harika bir sezondu" dedi.

Beşiktaş'ın efsane golcülerinden Mario Gomez ile milli futbolcu Cenk Tosun, GoTürkiye Youtube kanalında İstanbul'da yapılacak Şampiyonlar Ligi finali ve turnuvada geçmişe yönelik anılarıyla ilgili sohbet gerçekleştirdi.

Alman forvet, siyah-beyazlılarda geçirdiği döneme dair itirafta bulundu.

"Beşiktaş'ta geçirdiğim sezon, kariyerimin en iyi sezonuydu"

Alman golcü Beşiktaş kariyeri hakkında şunları dedi:

"İnsanlara bazen anlatıyorum. Beşiktaş'ta geçirdiğim sezon, kariyerimin en iyi sezonuydu. Her şeyiyle harika bir sezondu. 8-9 yıl sonra şampiyon olduk. Dünyanın en güzel stadyumundaki ilk golü attım. İstanbul, harika bir şehir. Benim için en iyi 3 şehirden biri."

"Dolmabahçe dünyanın en güzel stadyumu"

Şampiyonlar Ligi Finali için İstanbul'a gelecek olan taraftarlara önerilerde bulunan Gomez, şu sözleri sarf etti: