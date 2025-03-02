Mario Lemina: Alanyaspor maçını kazanacağımızı düşünüyorum

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Süper Lig'in 26. hafta maçında Kasımpaşa ve Galatasaray karşılaştı. Nefes kesen mücadele 3-3 sona erdi.

Galatasaray'ın gollerini Victor Osimhen (2) ve Davinson attı. Kasımpaşa'da Ben Ouanes, Brekalo ve Hajradinovic ağları sarstı.

Galatasaraylı Mario Lemina, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"BU MAÇTA EKSİK OLAN ŞEY TAZELİKTİ"

Mücadeleyi değerlendiren Lemina, şu ifadeleri kullandı:

Bu maçta eksik olan şey tazelikti. Kendimizi de sorgulamamız lazım. Antrenmanlarda daha çok çalışmamız lazım. Önümüzdeki maça bir haftamız var, ne yapmamız gerektiğini biliyoruz ve ona göre çalışacağız.

"SAKATLIĞIM YOK"

Gabonlu yıldız orta saha, oyundan çıkmasıyla ilgili olarak, şunları dedi: