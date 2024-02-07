Marius Sumudica: Hakemle ilgili konuşmak istemiyorum Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, Türkiye Kupası'ndaki Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe, Türkiye Kupası son 16 turunda konuk olduğu Gaziantep FK'yi 2-0 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, "Açık bir maçtı. Pozisyonlarımız vardı. Penaltıyı gole çeviremedik. Furkan'ın kafa vuruşu, direkten dönen topu var. Badji karşı karşıya atamadı. Büyük takıma karşı bu fırsatları değerlendiremezsen mağlubiyet kaçınılmaz oluyor" şeklinde konuştu.

"Hakemle ilgili konuşmak istemiyorum"

52 yaşındaki çalıştırıcı, "Aslında bugün daha iyi oynadık. İlk yarı çok iyiydik. Fenerbahçe ilk yarı pozisyona giremedi. Biz ilk 20 dakika çok iyi işler yaptık. Penaltıyı gole çeviremeyince takım içinde farklı oluyor durum. İdmanda penaltı çalıştırdım. Penaltı kaçırıyorlarsa ben ne yapayım? Onların ilk golü penaltıdandı, biz penaltıyı gole çeviremedik" ifadelerini kullanırken, "Hakemle ilgili konuşmak istemiyorum" dedi.

"İki transferi daha bitireceğiz"

Hafta sonu önemli bir maç oynayacaklarını söyleyen Rumen teknik adam, "Gerçekten önemli bir maç var hafta sonu, final niteliğinde. İki transferi daha bitireceğiz. Bundan sonra bazı durumlar var tabii. Hak eden oyuncular oynayacak, hak etmeyenler kenarda olacak. Ben her zaman futbolcularımı savunuyorum ama bazı arkadaşlar mücadele ederken diğerleri sahada çok yumuşak hareket ediyor" dedi.