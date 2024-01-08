Marius Sumudica hastaneye kaldırıldı Gaziantep FK, sağlık sorunları yaşayan teknik direktör Marius Sumudica'nın tedavisinin hastanede devam edeceğini açıkladı.

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Gaziantep'in deneyimli teknik direktörü Marius Sumudica, hastaneye kaldırıldı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bazı sağlık sorunları yaşayan Rumen teknik adamın tedavisinin hastanede devam edeceği belirtildi.

Tedavisi hastanede sürecek

Gaziantep FK'nın açıklaması şu şekilde:

Geçtiğimiz hafta geçirmiş olduğu rahatsızlığın ardından şehrimize gelen teknik direktörümüz Marius Sumudica, son günlerde artan şikayetleri üzerine yeniden tedavi altına alınmıştır.



Sani Konukoğlu Hastanesi'nde detaylı tetkikler uygulanan teknik direktörümüz Marius Sumudica'nın tedavisinin hastanede sürdürülmesine karar verilmiş olup, sağlık durumu iyiye gitmektedir.



Teknik Direktörümüz Marius Sumudica'ya geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. Kamuoyunun bilgisine sunarız.

Süper Lig'de orta sıralarda bulunuyor

Ligde 14. sırada bulunan Gaziantep FK'da, Marius Sumudica göreve geldikten sonra biraz toparlanma olsa da kulüp henüz istenilen yerde değil.

Ensonhaber Spor Servisi olarak Marius Sumudica'ya Allah'tan şifa diliyoruz.