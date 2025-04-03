İHA

1. Ligi takımlarından Kocaelispor, 6 Nisan Pazar günü deplasmanda karşılaşacağı Bandırmaspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor.

Körfez Brunga Tesisleri'nde antrenman öncesinde basın mensuplarının sorularını cevaplayan Markao, Kocaelispor-Sakaryaspor karşılaşmasını Brezilya'da çok fazla kişinin izlediğini belirtti.

"FUTBOL CAMİASINDA BİR SÜRÜ TANIDIĞIM OYUNCU VAR"

Markao, şu şekilde konuştu:

Futbol camiasında bir sürü tanıdığım oyuncu var. Bu sebepten dolayı maçı Brezilya'da da izleyen çok fazla kişi oldu. Aynı zamanda dünyanın birçok ülkesinde de yine beni takip ettiklerinden dolayı maçı izleyen çok fazla insan oldu. Tüm bunların haricinde önümüzde çok zor bir maç var. Şampiyonluğa artık çok yakınız bunun için de tüm hazırlıklarımızı sürdürüyoruz.

"TAKIMIMIZDA ÇOK FAZLA İYİ OYUNCU VAR"

Performansı hakkında çok fazla bir şey söylemek istemediğini söyleyen Markao, şu şekilde konuştu: