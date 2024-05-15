Marsilya, Jean Onana'nın satın alma opsiyonunu kullanmayacak

2023-2024 sezonunu hayal kırıklıklarıyla geçiren Beşiktaş'ta gelecek adına kadro planlaması tüm hızıyla devam ediyor.
Yaz transfer döneminde kadrosunu yeni isimlerle takviye etmek isteyen siyah-beyazlı takıma Fransa'dan istenilen haberler gelmedi.
Ligue 1 ekibi Marsilya, devre arasında Beşiktaş'tan kiraladığı Jean Onana ile yola devam etmeme kararı aldı.
Marsilya satın almayacak
L'Equipe'te yer alan habere göre, Fransız temsilcisi, 24 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonunu kullanmayacak.
Onana'nın da Fransız kulübünde bir geleceği olmadığını bildiği kaydedildi.
4.5 milyon euro opsiyonu bulunuyordu
Beşiktaş'ın Marsilya'ya kiraladığı Jean Onana'nın sözleşmesinde 4.5 milyon euro'luk satın alma opsiyonu bulunuyordu.
Sözleşmesi 2027'de bitecek
Kamerunlu orta saha oyuncusu, devre arası Marsilya'ya kiralık transferinin ardından Fransız ekibinde 13 maçta sahaya çıktı ve 1 gol attı.
Beşiktaş'ın sezon başında 4 milyon euro bonservis bedeli karşılığında Lens'ten renklerine bağladığı orta saha oyuncusu, siyah-beyazlılarda büyük bir hayal kırıklığı yaratmıştı.
Onana, 2027 yılına kadar sözleşme imzaladığı Beşiktaş'ta 10 maçta 1 asist yapmış ve bekleneni karşılayamamıştı.
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