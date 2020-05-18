Marsilya'da Comolli sesleri Fransız basını, Marsilya'nın sportif direktörlük görevine Fenerbahçe'de büyük hayal kırıklığı yaratan Damien Comolli'yi getireceğini yazdı.

Fenerbahçe'de Başkan Ali Koç tarafından futbolun başına getirilen Damien Comolli, yaptırdığı transferlerle alınan başarısız sonuçlarda büyük pay sahibi olmuştu.

16 Ocak tarihinde taraftarların baskısına dayanamayıp istifa eden Fransız futbol adamı, bir süredir boştaydı.

47 yaşındaki sportif direktöre, Fransa'dan talip çıktı.

Le Phoceen adlı Fransız sitesi, Andoni Zubizareta'nın görevine son veren Marsilya'nın, sportif direktörlük koltuğuna Damien Comolli'yi oturtmayı planladığını yazdı.

DAHA ÖNCE İKİ FRANSIZ TAKIMINI ÇALIŞTIRMIŞTI

Daha önce Monaco ve Saint-Etienne gibi Ligue 1 takımlarında görev yapan Comolli, Marsilya'yla anlaşması halinde yeniden ülkesine dönmüş olacak.