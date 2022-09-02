Mauro Icardi için Bebek'te villa kiralandı

Galatasaray'ın geçtiğimiz gün el sıkıştığı ancak transferi için PSG'den onay beklediği yıldız futbolcu Mauro Icardi için Bebek'te ultra lüks villa kiraladığı öğrenildi.

Yaklaşık bir aydır PSG'den Mauro İcardi'yi renklerine bağlamaya çalışan Galatasaray artık son viraja girdi.

İngiltere, İspanya, İtalya, Fransa ve Almanya liglerinde Transfer döneminin sona ermesiyle Arjantinli futbolcu Galatasaray'a daha da yaklaştı. İcardi, Avrupa'nın büyük liglerinden beklediği teklifleri alamayan İcardi, rotayı Türkiye'ye çevirdi.

Geceliği 33 bin TL'lik otelde kaldı

Galatasaray yönetimi, İcardi'yi ikna etme adına son bir ayda büyük çaba sarf etti.

Futbolcunun eşi ve menajeri olan Wanda Nara İstanbul'a getirildi. Kuruçeşme'de geceliği 33 bin TL olan lüks bir otelde ağırlanan Nara'ya kentin güzellikleri tanıtıldı ve transferin gerçekleşmesi halinde kendilerine tahsis edilebilecek villalar gösterildi.

Wanda Nara yorumu beğendi

Wanda Nara'nın Nara'nın Bebek'te bir villa beğendiği, bunun üzerine villanın sahibiyle sözlü anlaşma yapılıp hazırda bekletildiği öğrenildi.

Bu arada Wanda Nara'nın İnstagram'dan kendisine gönderilen "Come to Galatasaray (Galatasaray'a gel)" mesajını beğenmesi sarı kırmızı taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı.



