Mauro Icardi: Benim işim pozisyonları bitirmek

Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray, İstanbulspor ile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda maçı Galatasaray 2-0'lık skorla kazandı.
Galatasaray'a karşılaşmada galibiyeti getiren golleri 45+11. dakikada penaltıdan ve 89. dakikada Mauro Icardi attı.
Galatasaray'ın golcü ismi Mauro Icardi, kazandıkları İstanbulspor karşılaşmasını değerlendirdi.
"Bir forvetin her zaman gol atması lazım"
Takımının maçtaki 2 golünü de atan Arjantinli yıldız, şunları dedi:
"Maç maç devam ediyoruz. Yoluna sonuna gelmeye başladık. Kazanmamız lazım, gollerden dolayı da mutluyum. Bir forvetin her zaman gol atması lazım."
"Şampiyonluk için kazanmak zorundayız"
Icardi ayrıca şu ifadeleri kullandı:
"Sivasspor maçına odaklanacağız. Şampiyonluk için kazanmak zorundayız. İstediğimiz noktadayız, aynı mantalitede devam etmeliyiz. "Benim işim pozisyonları bitirmek."