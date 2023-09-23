Mauro Icardi: Rekor kırdığım için mutluyum Sarı-kırmızılılar deplasmada Başakşehir ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar, Hakim Ziyech ve Mauro Icardi'nin attığıu gollerle karşılaşmayı 2-1 kazandı.

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Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Başakşehir'i 2-1 yenen Galatasaray, önemli bir 3 puanı elde etti.

Sarı-kırmızılıların Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, kazandıkları maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"4 maçı üst üse kazandık"

Süper Lig'deki üst üste 4. galibiyetleriyle ilgili olarak Arjantinli golcü, "4 maçı üst üste kazandık. Çok daha iyi olabilirdi. Birçok fırsatı kaçırdık. Son ana kadar mücadelemizi kaybetmedik. Takımın mücadelesinden memnunum. Böyle devam etmeliyiz." değerlendirmesinde bulundu.

"Kırdığım rekor için mutluyum"

Üst üste 12 maçta gol atarak Süper Lig tarihine geçmesiyle ilgili olarak Icardi, "12 maç üst üste gol atarak rekor kırdığım için mutluyum. Ancak önemli olan şey, takıma yardım etmek." açıklamasını yaptı.

"Rakamlarla aram iyidir"

Hafta içi oğluna matematik ödevinde yardımcı olmasıyla ilgili gelen soruya Icardi, "Rakamlarla aram iyidir. Gol ortalamalarına da bakıyorum. 5 çocukla birlikte iyi bir eş, iyi bir baba olmak istiyorum. Günlük işlerle de ilgilenmek, ailemin yanında olmak istiyorum. Çocuklarıma ödevlerinde yardımcı olmaktan da mutluyum." cevabıyla konuşmasını noktaladı.