Mauro Icardi ceza sahası içinde yerde kaldı, Galatasaray paylaşım yaptı! Galatasaray, Samsunspor ile deplasmanda oynadığı maçın ikinci yarısında Mauro Icardi'nin yerde kalmasıyla penaltı bekledi. Devam kararının çıkmasının ardından sarı-kırmızılılar, sosyal medyadan pozisyona tepki gösterdi.

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Galatasaray, Samsunspor ile deplasmanda oynadığı maçta bir pozisyonda penaltı bekledi.

Karşılaşmanın 71. dakikasında sağ kanattan gelen ortaya Mauro Icardi, hareketlendi. Arjantinli yıldız, istediği vuruşu yapamadı.

Icardi, bu pozisyonda kendisine faul yapıldığını düşünerek hakem Tugay Kaan Numanoğlu'na itirazda bulundu ancak oyun sürdü.

"Karar devam, oyun devam ediyor"

Galatasaray, daha sonra sosyal medya hesabından pozisyona tepki gösterdi. Galatasaray'dan yapılan açıklamada "Mauro Icardi'nin rakip ceza sahasında kolundan çekilmesinin ardından karar devam, oyun devam ediyor." denildi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)