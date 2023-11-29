Mauro Icardi etkisi! 2023 yılının en çok dinlenen şarkısı 'Aşkın Olayım' oldu

Müzik uygulaması Spotify, her sene olduğu gibi dünyada 574 milyondan fazla kullanıcının tüm yıl boyunca neler dinlediğini ortaya koyan yıl özetini yayınladı.
2023 yılının son günlerine yaklaştığımız bu dönemlerde de Türkiye'de en çok dinlenen şarkı belli oldu.
Galatasaray'a geldiği günden bu yana taraftarın sevgilisi olan ve gösterdiği performansla büyük bir beğeni toplayan yıldız futbolcu Mauro Icardi ile adeta özdeşleşen 'Aşkın Olayım' şarkısı 2023 yılında en çok dinlenen şarkılar listesinde zirveye oturdu.
Düet yapmışlardı
Şarkıcı Simge Sağın'ın 2019 yılında yayınladığı parça, Arjantinli golcü ile birlikte bu yıla damga vurmayı başarmıştı.
Galatasaray'ın 2022-2023 sezonunu Süper Lig şampiyonluğuyla bitirmesinin ardından ise Simge, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Mauro Icardi ile birlikte kutlamalarda düet yapmıştı.
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