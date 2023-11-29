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Mauro Icardi etkisi! 2023 yılının en çok dinlenen şarkısı 'Aşkın Olayım' oldu

Mauro Icardi etkisi! 2023 yılının en çok dinlenen şarkısı 'Aşkın Olayım' oldu Spotify 2023 yılının enlerini açıkladı. Uygulamada bu yılın en çok dinlenen şarkısı Mauro Icardi ile özdeşleşen Simge Sağın'ın seslendirdiği 'Aşkın Olayım' oldu.