Mauro Icardi fazla kiloları verdi

Geçen sezon Tottenham karşılaşmasında sakatlanan ve sezonu kapatan Mauro Icardi'nin geri dönüşü için kasım sonu işaret ediliyordu.

En az bir sene sonra antrenmanlara başlaması beklenen Arjantinli yıldız, sezon öncesi kampa katılırken sakatlığa bağlı kilo fazlalığı da eleştiri konusu olmuştu.

Galatasaraylı profesyonellerin gözetiminde olan Icardi, milli maç arasında da vites artırdı.

ANTRENMANLARA YÜKLENDİ

Fiziksel olarak kendisine gelmeye başlayan Arjantinli futbolcu, antrenmanlarda da performansını yükseltti.

Son olarak Icardi'nin, sezon başı kampıyla bu hafta çıktığı antrenmanlar arasındaki kilo farkıyla dikkat çekti.

FİT DURUMA GELDİ: KİLO KAYBI DİKKAT ÇEKTİ

Icardi'nin büyük kilo kaybı yaşadığı görülürken fit duruma geldiği görüldü.

14 Ağustos’ta çekilen fotoğraflarda vücudundaki yağ oranını yüksek olduğu göze çarparken 20 Ekim’de çekilen antrenman fotoğraflarında zayıfladığı görüldü.