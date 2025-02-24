Süper Lig'de 25. haftanın kapanış maçı dev bir düelloya sahne oldu.
Ezeli rakipler Galatasaray ile Fenerbahçe, şampiyonluk yarışını doğrudan etkileyen maçta karşı karşıya geldi.
ÜÇLÜ ÇEKTİRDİ
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan müsabakanın öncesinde ise Icardi sürprizi yaşandı.
Takımın son derbi hazırlıklarını izlemek için Florya Metin Oktay Tesisleri’ne giden Arjantinli golcü, maç günü de stada gelerek takıma desteğini tribünde verdi.
Maç öncesi sahaya inen Arjantinli golcü, orta alana giderek taraftarı selamladı. Ardından Mauro Icardi, bütün stada üçlü çektirdi.
TOTTENHAM MAÇINDA SAKATLANMIŞTI
7 Kasım 2024 tarihinde Galatasaray'ın Tottenham'ı 3-2 yendiği UEFA Avrupa Ligi maçında sakatlık geçiren ve çapraz bağı yırtılan Mauro Icardi, sezonu kapatmıştı.
Yıldız isim, yaşadığı bu büyük sakatlığın ardından ülkesi Arjantin'de başarılı bir operasyon geçirmişti.
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