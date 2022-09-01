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    Mauro Icardi, Galatasaray yolunda

    Mauro Icardi, Galatasaray yolunda

    Galatasaray, Paris Saint Germain forması giyen Mauro Icardi ile anlaşma sağladı. Fransız ekibi onay verirse yıldız oyuncu resmi sözleşmeyi imzalayacak.
    • 01.09.2022 - 15:51
    • Güncelleme : 01.09.2022 - 16:20
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    Galatasaray, uzun süredir istediği Icardi'ye kavuşmak üzere...

    TRT Spor'un verdiği habere göre Galatasaray, PSG'nin yıldız oyuncusu Mauro Icardi ile el sıkıştı.

    PSG onay verirse transfer bitecek

    Fransız ekibinin onay vermesi halinde transfer tamamlanacak.

    Paris Saint-Germain’e 50 milyon euro bedel ile transfer olan Mauro Icardi, geçen sezon 30 resmi maçta forma giymiş ve 5 gol kaydetmişti.

    Mauro Icardi, Galatasaray yolunda #1

    Fenerbahçe de istemişti

    Arjantinli golcü için Fenerbahçe'nin de devreye girdiği öğrenilmişti. Maxi Gomez ile her konuda anlaşma yapan ve bu oyuncuyu cepte tutan sarı-lacivertli kulübün, daha yüksek profilli golcü olan Icardi için harekete geçtiği ve hem PSG hem de futbolcuyla temas kurduğu belirtilmişti.

    Fransız L'Equipe gazetesi, 29 yaşındaki golcüye Fenerbahçe'nin ilgisinin olduğunu yazarken, Icardi'nin de Türkiye'de oynamaya sıcak baktığını duyurmuştu.

    Mauro Icardi, Galatasaray yolunda #2


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