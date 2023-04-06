Mauro Icardi: Galatasaray'da kalmak istiyorum Sezon sonu Galatasaray ile sözleşmesi sona erecek Arjantinli golcü Mauro Icardi, Paris Saint-Germain'e dönmek istemediğini açıkladı.

Süper Lig lideri Galatasaray'ın sezon başında Fransız devi Paris Saint-Germain'den kiraladığı ve gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Mauro Icardi, hakkında yeni gelişmeler yaşanıyor.

Başakşehir karşısında Galatasaray'ın Ali Sami Yen Spor Kompleksi'ndeki 600. golünü atarak tarihe geçen futbolcu, ülkesinin basınına konuştu ve geleceği hakkında verdiği kararı açıkladı.

Galatasaray'da mutlu olduğunu söyledi

Sözleşmesi haziran ayında sona erecek Mauro Icardi, TNT Sports Argentina'ya yaptığı açıklamada Galatasaray'da mutlu olduğunu ve İstanbul'da kalmak istediğini söyledi.

"Burada bana çok ilgi var"

Yıldız futbolcu, şunları söyledi:

"Burada kalmak için sabırsızlanıyorum. Paris Saint-Germain'e dönmek istemiyorum. Burada dünyanın en iyi oyuncusu benmişim gibi hissediyorum. Burada bana çok ilgi var."

10 gol ve 7 asist yaptı

30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray formasıyla bu sezon 17 maçta forma giydi. Icardi, bu karşılaşmalarda 10 gol ve 7 asistle oynayarak büyük beğeni topladı.