Mauro Icardi, Galatasaray'ın gol yükünü çekiyor Galatasaray'ın Sivasspor'la oynadığı maçta ağları 2 kez havalandıran Mauro Icardi, takımının Süper Lig'de attığı son 6 gole imzasını attı.

Süper Lig’de 35. hafta maçında Galatasaray ile Sivasspor, Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşı karşıya geldi.

Mücadele Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi. Sarı-kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 13. dakikada ve 63. dakikada Mauro Icardi attı.

Jardel'den sonra ilk isim oldu

Bu mücadelede attığı 2 golle yıldızlaşan Icardi, Galatasaray tarihinin önemli isimleri arasında yer alan Mario Jardel'in ardından bir ilke imza attı.

Sarı-kırmızılı takımın ligdeki son 6 golüne imza atan Arjantinli yıldız, Mario Jardel'den sonra bu istatistiği yakalayan ilk yabancı oyuncu oldu. Icardi, ligdeki toplam gol sayısını ise 19'a yükseltti.

24 maçta 20 gol attı

Gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen 30 yaşındaki futbolcu, sarı-kırmızılı formayla bu sezon tüm kulvarlarda 24 maça çıktı.

Yıldız oyuncu, bu maçlarda 20 gol ve 8 asistle oynadı.