Mauro Icardi golünü attı! Trabzonlular çıldırdı Galatasaray'ın Trabzonspor'u ağırladığı maçta Mauro Icardi'nin ağları havalandırdı. Bu golün ardından bordo-mavililer, pozisyon öncesinde faul gerekçesiyle hakeme itiraz etti.

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Süper Lig'in 2. haftasında dev bir karşılaşma oynandı. Son şampiyon Galatasaray'la Trabzonspor karşı karşıya geldi.

Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan maçın ilk yarısında sarı-kırmızılı takımda Mauro Icardi sahneye çıkarak takımını öne geçirdi.

Atılan bu gol öncesinde ise Trabzonspor'un oyuncuları pozisyon öncesi faul olduğu gerekçesiyle hakem Atilla Karaoğlan'a itirazda bulundu.

Icardi attı, Trabzonspor faul bekledi

Maçın 23. dakikasında rakip yarı alanın ortalarındaki baskı sonucu Torreira'nın Bakasetas'tan kazandığı topu önünde bulan Kerem, bekletmeden savunmanın arkasına koşu yapan Icardi'yi gördü.

Ceza yayının sağından içeri sokulan Icardi, kale alanının önünde karşı karşıya pozisyonda sağ ayağının dışıyla uzak doğru vurdu ve Uğurcan'ın yanından geçen top direğin içine çarpıp ağlarla buluştu.

Atılan golün ardından ise Trabzonspor cephesi, faul bekledi. Oyuncular, hakem Atilla Karaoğlan'a itirazda bulunurken, VAR'dan bir uyarı gelmemesi sonrasında maça devam edildi.

(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)

Icardi yine boş geçmedi

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, ise büyük maçları boş geçmiyor. 30 yaşındaki yıldız oyuncu, sahaya çıktığı tüm derbilerde gol atmayı başardı.

Başarılı golcü, Fenerbahçe'ye 2, Beşiktaş'a 3, Trabsonspor'a ise 2 gol atarak büyük maçlardaki farkını ortaya koydu.

Icardi, Galatasaray ile toplamda 29 maça çıktı. 24 gol ve 8 asist yaptı.