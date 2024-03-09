Mauro Icardi gönülleri fethetti! Kerem Demirbay'a büyük jest Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray sahasında Rizespor'u 6-2 mağlup etti. Sarı-kırmızılılarda gecenin yıldızı attığı üç golle Kerem Demirbay olurken, tecrübeli futbolcuya Mauro Icardi'den maç içerisinde büyük jest geldi.

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Süper Lig'in 29. hafta açılış maçında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u 6-2'lik skorla geçti.

Muslera'nın 400. lig maçına çıktığı, Köhn'ün ve Torreira'nın Galatasaray formasıyla ilk gollerini attıkları maçta Kerem Demirbay da bir ilke imza attı.

Tecrübeli orta saha, 6-2'lik galibiyette gösterdiği performansın yanı sıra attığı 3 golle kariyerinde ilk kez hat-trick yapma başarısını gösterdi.

Bugüne kadar genç takımlar dahil 8 kez bir maçta 2 gol atan Demirbay, ilk defa bir maçta 3 gol atma başarısını sarı-kırmızılı formayla gösterdi fakat Kerem'in başarısı kadar Mauro Icardi'nin jesti de çok konuşuldu.

Penaltıyla hat-trick yaptı

Galatasaray maçı 4-2 üstün götürürken kazanılan penaltıda ilk etapta topun başına geçen ve henüz maçta golü olmayan Arjantinli golcü, topu 2 golü bulunan Kerem Demirbay'a hat-tirck yapması için verdi.

Penaltıyı gole çeviren ve hat-trick yapan Kerem Demirbay, golü de teşekkür edercesine Mauro Icardi ile kutladı.

Bu anlar sosyal medyada gündem olurken, Galatasaray taraftarı tarafından da tribünlerden alkış topladı.