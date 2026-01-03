Mauro Icardi için Brezilya'dan sürpriz talip

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig'in ilk devresini topladığı 42 puanla lider tamamlayan Galatasaray'ın gündemlerinden biri de Mauro Icardi'nin geleceği...

Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan yıldız golcü için birçok iddia ortaya atılmıştı.

Bunlardan biri de Arjantinli futbolcunun ülkesine dönerek River Plate forması giyeceğiydi...

BREZİLYA'DAN TALİBİ ÇIKTI

Bir yandan Galatasaray'ın da görüşmelerini sürdürdüğü Icardi için bu kez gündeme gelen iddia Brezilya'dan oldu.

Atletico Mineiro'ya yakınlığıyla bilinen Central do Galo'nun haberine göre Brezilya ekibi, Mauro Icardi'nin durumu hakkında bilgi istedi.

Haberin devamında Galatasaray'ın Mineiro'dan 9 milyon 500 bin euro bonservis bedeli talep ettiği kaydedildi.

9,5 MİLYON EURO TALEP EDİLDİ İDDİASI

Somos Fanaticos'un haberine göre ise Atletico Mineiro, Icardi transferini karşılayabilmek için kaynak arıyor.

Galatasaray'a performansa dayalı bonus, taksit ve Icardi'nin alacaklarından vazgeçmesi gibi kapsamlı bir teklif sunulacağı iddia edildi.

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 23 maça çıkan 32 yaşındaki futbolcu, 9 gol kaydetti.