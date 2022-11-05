Mauro Icardi imaj değiştirdi

Galatasaray'ın bu sezon kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Mauro Icardi, Beşiktaş derbisi öncesi saç stilinde değişikliğe gitti. Arjantinli golcünün imajı dikkatleri çekti.

Süper Lig'in 13. hafta mücadelesinde Galatasaray, Beşiktaş ile derbide karşı karşıya gelecek. Dev derbi öncesi heyecan giderek yükselirken sarı-kırmızılı ekibin yıldız golcüsü Mauro Icardi, saç stilinde şaşırtan bir değişikliğe gitti.

Galatasaray'da şu ana kadar 4 maça çıkan ve 1 gol, 1 asistlik performans gösteren Icardi, yeni tarzını sosyal medyadan paylaştı.

Derbi stili

Beşiktaş maçı ile Türkiye'de ilk kez derbi heyecanı yaşayacak olan Icardi'nin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda saçlarını beyaza boyattığı görüldü. Arjantinli golcünün yeni imajı sosyal medyada bir anda gündem oldu.