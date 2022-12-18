Mauro Icardi, İstanbul'a döndü

Galatasaray sakatlığı bulunan takımın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Galatasaray'da sakatlığı bulunan ve tedavi için Arjantin'e giden Mauro Icardi Florya'ya geldi.

İstanbul'da tedavisine devam edilecek olan yıldız oyuncu ile ilgili sarı-kırmızılı kulüp bir paylaşım yaptı.

"Çalışmalarına kaldığı yerden devam etti"

Yapılan paylaşımda, "Dün akşam saatlerinde İstanbul'a gelen futbolcumuz Mauro Icardi, bu sabah Florya'da kulüp doktorumuzun kontrollerinin ardından fizyoterapistler eşliğinde çalışmalarına kaldığı yerden devam etti." ifadeleri kullanıldı.

Tedavisine başlanmıştı

Galatasaray 'da aralık ayının başında antrenmanda sakatlık yaşayan Mauro Icardi'nin sağ üst arka adale grubunda 2. derece kas hasarı ve zorlanma tespit edilmiş ve tedavisine başlanmıştı.

4-7 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor

Galatasaray'ın Arjantinli oyuncusu Mauro Icardi'nin yaşadığı sakatlık nedeniyle, 4-7 hafta arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Sarı kırmızılı takımın yıldız golcüsü, tedavisinin ilk bölümü için ülkesi Arjantin'e gitmiş, ikinci bölümünün ise Türkiye'de süreceği ifade edilmişti.