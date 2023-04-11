Mauro Icardi, Masterchef'e konuk oldu Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi, eşi Wanda Nara'nın sunduğu Arjantin MasterChef'e konuk olarak katıldı.

Galatasaray'ın sezon başında Fransız ekibi PSG'den kiralık olarak kadrosuna kattığı ve kısa sürede gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, ülkesinde Masterchef'e konuk oldu.

Wanda Nara'nın sunuculuğunu üstlendiği Masterchef'in Arjantin versiyonunun yeni bölümü, dün akşam yayınlandı.

Mauro Icardi, et pişirdi

Arjantin'in en ünlü çiftleri arasında gösterilen Wanda Nara ve Mauro Icardi programda birlikte yer aldı. Sarı-kırmızılı takımın golcüsü, programda ızgara et yapmak için tezgah arkasına geçti.

Yemek yapma konusunda da hünerlerini gösteren futbolcu, Arjantin basınının dikkatini çekti. Icardi için "Et pişirme tüyolarıyla herkesi şaşırttı” yorumları yapıldı.

Wanda Nara duygulandı

Öte yandan Mauro Icardi, programdan ayrıldığı esnada eşi Wanda Nara ile duygusal anlar yaşadı. 29 yaşındaki forvet, eşine öpücükle veda etti. Yaşanan bu anlar sosyal medyada çok konuşuldu.