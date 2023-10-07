Mauro Icardi rekor kırdı! Galatasaray'da 35. golünü attı Galatasaray'ın Antalyaspor'u 2-0 mağlup ettiği maçta sahneye çıkan Mauro Icardi, sarı-kırmızılı formayla 40. maçında 35. golünü kaydetti. Icardi, bu maçta Süper Lig tarihini de geçmeyi başardı.

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Süper Lig'in 8. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı.

Antalya Stadı'nda oynanan maçı Galatasaray 2-0'lık skorla kazandı. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 58. dakikada Davinson Sanchez ve 88. dakikada Mauro Icardi attı.

Bu maça ise sezon başında Fransız devi Paris Saint-Germain'den 10 milyon euroya bonservisi alınan Mauro Icardi damgasını vurdu.

Gösterdiği performansla sarı-kırmızılı taraftarların sevgilisi olan Arjantinli yıldız, dakikalar 88'i gösterdiğinde takımını rahatlatan golü atarak galibiyette büyük pay sahibi oldu.

Süper Lig rekoru kırdı

30 yaşındaki isim Antalya filelerini havalandırarak rekor kırmayı başardı.

Golcü futbolcu, 2007-2008 dönemi sonrasında Süper Lig'de 30 gole en hızlı ulaşan oyuncu olarak tarihe geçti.

Bu rekor daha önce 33 maçta ulaşan Diagne'ye aitti. Icardi bunu 32 maçta gerçekleştirdi.

40 maçta 35 gol attı

Mauro Icardi, bu sezon ise ligde 8 maçta 8 gol, 1 asistlik performans sergiledi. Icardi, toplamda ise 40 maçta 35 gol, 10 asist yaptı.

"Çok motiveydik ve kazanmaya devam ediyoruz"

Antalyaspor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulunan Icardi, şu sözleri sarf etti:

İlk yarı daha iyi işler yapabilirdik. İkinci yarıya çok enerjik başladık. Çok motiveydik ve kazanmaya devam ediyoruz.

"Geçen sene de şampiyonluğa gollerimle katkıda bulundum"

Süper Lig'de 32 maçta 30 gole ulaşmasının hatırlatılması üzerine Mauro Icardi, şunları dedi: