Mauro Icardi'den paylaşım: İyi ki Galatasaraylıyım Antalyaspor karşısında 1 gol ve 1 asistle mücadele eden Mauro Icardi, maçın ardından sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

ensonhaber.com Süper Lig'in 8. haftasında konuk olduğu Antalyaspor'u 2-0 yenen Galatasaray, galibiyet serisini sürdürdü. Antalya Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sonuçlanırken, Galatasaray 58. dakikada Davinson Sanchez'in golüyle 1-0 göne geçti. 86. dakikada Icardi'nin golüyle farkı 2'ye çıkaran Galatasaray, hanesine 3 puanı yazdırdı. Gözden Kaçmasın Mauro Icardi rekor kırdı! Galatasaray'da 35. golünü attı Haberin Detayları "İyi ki Galatasaraylıyım" Maçın ardından ise sarı-kırmızılı takımın yıldızı Mauro Icardi, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. 30 yaşındaki isim bu gönderisiyle bir kez daha taraftara kendini hayran bıraktı. Icardi paylaşımında, "Sonra dedim iyi ki Galatasaraylıyım" ifadelerini kullandı.