Mauro Icardi, Rizespor maçının ilk 11'inde Sakatlığı nedeniyle hafta içinde idmanlarda yer almayan Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, Rizespor maçınının ilk 11'inde yer aldı.

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Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Rizespor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek.

Rize Stadı'nda oynanacak maç öncesinde ise sarı-kırmızılı takımın ilk 11'inde büyük bir sürpriz yaşandı.

Galatasaray'ın sezon başında Paris Saint-Germain'den 10 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği Mauro Icardi, Rizespor maçının ilk 11'inde yer aldı.

Teknik heyet ve sağlık ekibi oynatma kararı aldı

Attığı gollerle sarı-kırmızılı taraftarın sevgilisi olan Icardi'nin Rize'de oynama kararı teknik heyet ve sağlık ekibi ile arasında yapılan son görüşmenin ardından karar verildi.

30 yaşındaki futbolcu, hafta içi yapılan idmanlarda sakatlığı nedeniyle yer almamıştı.

Bayern maçında iğneyle oynamıştı

Arjantinli yıldız, Beşiktaş derbisinde sakatlandıktan sonra Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih ile oynanan maça iğneyle çıkmıştı.

"Neredeyse anestezi yapıp ameliyata alacaktık"

Galatasaray kulüp doktoru Yener İnce, yıldız oyuncuyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: