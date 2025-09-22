Mauro Icardi, Süper Lig'de 4. golünü attı

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, Konyaspor ile sahasında mücadele etti ve rakibini 3-1 yendi.

Sarı-kırmızılıların ikinci golünü Arjantinli futbolcu Mauro Icardi kaydetti.

SKORU 2-0'A GETİRDİ

Karşılaşmanın 45+1. dakikasında sol taraftan ceza sahası içine giren Barış Alper Yılmaz'ın pasında topla buluşan Yunus Akgün'ün bekletmeden topuk pasını alan Icardi düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve skoru 2-0'a geldi.

90 DAKİKA OYNADI

32 yaşındaki futbolcu böylece bu sezon Süper Lig’de 4. gol sevincini yaşadı.

Müsabakaya 11'de başlayan Mauro Icardi, 90 dakikada sahada kaldı.