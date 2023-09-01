Mauro Icardi ve Edin Dzeko'nun gol yarışması

Süper Lig'de şampiyonluk için mücadele eden Galatasaray ve Fenerbahçe arasında adeta şarkı yarışması yaşanıyor.
Mauro Icardi ile özdeşleşen Aşkın Olayım şarkısının yanı sıra Fenerbahçeli Edin Dzeko da gollerden sonra Beni Sev şarkısını kullanıyor.
Şarkı düellosu
İki futbolcu da performanslarıyla taraftarı şimdiye kadar mest etmiş durumda.
Arjantinli futbolcu, çıktığı 6 maçta 5 gol 1 asist yaparken; Boşnak oyuncu da 6 kaçta 5 gol 3 asistle takımına katkı sağladı.
Aboubakar da sezona müthiş başladı
Gol krallıiı yarışında büyük bir rekabete imza atacak olan ikilinin en büyük rakibi de kuşkusuz Beşiktaşlı Vincent Aboubakar.
Başarılı oyuncu da 8 maçta 5 gol 1 asistle takımını taşıyan isimlerden biri oldu.
Sizce bu sezon gol krallığında ipi kim göğüsler? Yorumlarınızı bekliyoruz.