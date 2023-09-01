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Mauro Icardi ve Edin Dzeko'nun gol yarışması Abone Olun

Mauro Icardi ve Edin Dzeko'nun gol yarışması 3 kulvarda birden yarışan Fenerbahçe ve Galatasaray'ın golcüleri Edin Dzeko ve Mauro Icardi seçtikleri şarkılarla ve attıkları gollerle taraftarı mest ediyor. Öte yandan Beşiktaş'ın yıldızı Aboubakar da kendisine özel şarkı seçmese de iki yıldızdan geride kalmadan takımına katkı sağlıyor.

ensonhaber.com Süper Lig'de şampiyonluk için mücadele eden Galatasaray ve Fenerbahçe arasında adeta şarkı yarışması yaşanıyor. Mauro Icardi ile özdeşleşen Aşkın Olayım şarkısının yanı sıra Fenerbahçeli Edin Dzeko da gollerden sonra Beni Sev şarkısını kullanıyor. Şarkı düellosu İki futbolcu da performanslarıyla taraftarı şimdiye kadar mest etmiş durumda. Arjantinli futbolcu, çıktığı 6 maçta 5 gol 1 asist yaparken; Boşnak oyuncu da 6 kaçta 5 gol 3 asistle takımına katkı sağladı. Aboubakar da sezona müthiş başladı Gol krallıiı yarışında büyük bir rekabete imza atacak olan ikilinin en büyük rakibi de kuşkusuz Beşiktaşlı Vincent Aboubakar. Başarılı oyuncu da 8 maçta 5 gol 1 asistle takımını taşıyan isimlerden biri oldu. Sizce bu sezon gol krallığında ipi kim göğüsler? Yorumlarınızı bekliyoruz.

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