Mauro Icardi ve eşinden şaşırtan paylaşım! Tatile gittiler Galatasaray'da sakatlığı nedeniyle formasından bir süre ayrı kalacak Mauro Icardi'nin, eşi Wanda Nara ile birlikte Meksika'ya gitmesi dikkat çekti.

ensonhaber.com

Galatasaray’ın yıldızı Mauro Icardi, sadece artık sadece futbol sahalarının değil reklamların da aranılan yüzü.

Arjantinli golcü, eşi Wanda Nara ile takı firmasının ardından bir ünlü bir giyim markasının reklamında oynadı.

Hem ayağındaki sakatlık hem de yüzünde kırıklar olduğu gerekçesiyle formasından uzak kalan Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın Instagram hikayelerini görenler ise şaşırdı.

Icardi çifti Meksika'da

Arjantinli futbolcu ve Wanda Nara'nın Meksika'ya gitmesi dikkat çekti.

Otel odasında hikaye atan Nara'nın, bir sonraki paylaşımında Meksika bayrağı olan bir fotoğraf paylaşması da gözden kaçmadı.

Bazı Galatasaraylı taraftarlar ise dinlenmesi gereken Icardi'nin eşiyle birlikte gezmesini eleştirdi.