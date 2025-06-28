Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında çocuk krizi

Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi saha içi olduğu kadar futbol dışındaki hayatıyla gündeme gelmeyi sürdürüyor.

Öyle ki Icardi ile Wanda Nara arasında sular bir türlü durulmuyor.

Wanda Nara ve Mauro Icardi ikilisi uzun süren çekişmenin ardından boşandı.

VELAYET KRİZİ ÇIKTI

10 yıllık evliliklerinde sorunlar yaşayan çift mahkemece resmen ayrıldı.

Bir yandan Mauro Icardi'nin çocukları için eski eşi Wanda Nara'ya açtığı velayet davası devam ediyordu.

NARA, MAHKEME KARARINA RAĞMEN ÇOCUKLARI TESLİM ETMEDİ

Mahkeme kararıyla, Mauro Icardi'nin kızlarını Wanda Nara’nın evinden alıp bir hafta boyunca birlikte yaşama hakkı tanındı.

Ancak Wanda Nara bu karara uymadı ve yeni bir olay patlak verdi...

10 SAATLİK BEKLEYİŞ...

Nara, mahkeme kararına rağmen çocuklarını Icardi'ye teslim etmeyince eve polis geldi.

Wanda Nara kapıyı açmadı.

Icardi bu sebeple yaklaşık 10 saat beklemek zorunda kaldı.

Uzun bekleyişin ardından çocuklarına kavuşup evden ayrıldı.