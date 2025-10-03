Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında velayet krizi: Pedagogla görüştü

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında yaşanan kriz bitmek bilmiyor.

Bilindiği üzere Icardi, 21 Mart’ta Wanda Nara ile Milona’da boşanmıştı.

Boşanmanın ardından bu kez de velayet ve nafaka krizi çıktı.

AİLE MAHKEMESİNE BAŞVURMUŞTU

Icardi, kızları Francesca ve Isabella’nın velayetini almak için İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvuruda bulunmuştu.

Arjantinli golcü, kızlarının anneleri ile sağlıklı bir hayat geçiremeyeceğini ve çalkantılı bir hayata sahip olan Wanda Nara’nın kızlarına bakmasının mümkün olamayacağını belirtmişti.

ADLİYEYE GELDİ: PEDAGOGLA GÖRÜŞTÜ

Icardi, dün nişanlısı China Suarez ve avukatları ile Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na geldi.

Icardi, dava sürecinin bir parçası olarak adli pedagogla yaklaşık iki saat görüşme yaptı.

Adliyede yoğun güvenlik önlemleri alındı.