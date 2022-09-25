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    Mauro Icardi ve Wanda Nara barıştı

    Mauro Icardi ve Wanda Nara barıştı

    Mauro Icardi ve Wanda Nara çifti geçtiğimiz günlerde ayrılıklarını duyurmuşlardı. Çift şimdi ise sosyal medya hesaplarından barıştıklarını duyurdu.
    • 25.09.2022 - 18:41
    • Güncelleme : 25.09.2022 - 18:52
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    Wanda Nara, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımla Galatasaray'ın Arjantinli forveti Mauro Icardi ile ayrıldıklarını duyurmuştu.

    Ayrılık kararını Wanda Nara paylaşmıştı

    Ayrılık mesajında Wanda Nara, "Bu anı yaşamak benim için çok acı verici. Bu ayrılık hakkında daha ayrıntılı bir ipucu vermeyeceğim. Lütfen sadece benim için değil, çocuklarımız için de anlayabilmenizi rica ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

    Wanda Nara, ayrılık kararı sonrası kendisine gelen tepkilere karşılık; "Kalma arzusundaydım ama ayrıldım. Bu içimi acıtıyor ama ruh sağlığım için bunu yapmak zorundaydım. Bencil olmak zorundaydım ve kendimi seçtim. Beni de düşünün." şeklinde yanıt vermişti.

    Mauro Icardi ve Wanda Nara barıştı #1

    Icardi açıklama yapmamıştı

    Galatasaray'ın futbolcusu Mauro Icardi ise alınan ayrılık kararı sonrası açıklanmada bulunmamıştı.

    Icardi, barıştığını duyurdu

    Arjantinli golcü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise Wanda Nara ile yeniden barıştıklarını duyurdu. Icardi, yaptığı paylaşımda Portekizce 'Te amo toxi' ifadelerini kullanırken bu cümle Türkçe'de 'seni seviyorum zehirli' anlamına geliyor.

    Mauro Icardi ve Wanda Nara barıştı #2

    Mauro Icardi ve Wanda Nara barıştı #3

    Icardi, Wanda Nara ile olan yazışmalarını paylaştı

    Mauro Icardi, Wanda Nara ile olan whatsapp konuşmalarını instagram'dan yayınladı. Icardi, "Bekar olmaya karar verdiğinizde ya da veremediğinizde! Ancak, ben zehirli biriyim değil mi?"

    Whatsapp görüşmelerinde Wanda, "Seni arıyorum. Yarın uçağa biniyorum. Uruguay'da fotoğraf çekimlerim var. Bana cevap verebilir misin?" diyor. Mauro Icardi, "Neler oluyor?" diye bu aramaya cevap veriyor. Wanda tekrar, "Neredesin sen?????" diye soruyor. Mauro, "Niye?" şeklinde tekrar cevap veriyor.

    Wanda bu kez, "Cevap verecek misin, vermeyecek misin? Bundan sonra sen de bana soru sorduğunda ben de aynı olacağım. Neden çocuklarla yatmak yerine evin dışında geziyorsun?" diye soruyor. Mauro ise, "Ben bekar biriyim. Sana açıklama yapmak zorunda değilim. Ben sen terk ettin. Buna rağmen aynı şekilde devam etmemizi mi istiyorsun!" cevabını veriyor.

    Wanda bu kez, "Sen bir yalancısın. Hem evlisin hem bekar." diye tepki gösteriyor. Mauro ise, "Biz aynıyız." cevabını veriyor. Mauro, "Ne kadar zehirli birisin." diyor. Wanda ise cevaben, "Sen bir tilkisin! Şimdi uyumaya gidiyorum. Bana nerede olduğunu söylemek istemezsen artık sen bilirsin." diyerek son sözünü söylüyor.

    Mauro Icardi ve Wanda Nara barıştı #4

    Mauro Icardi ve Wanda Nara barıştı #5

    Mauro Icardi ve Wanda Nara barıştı #6


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