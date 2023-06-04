Mauro Icardi'den askeri üniformalı paylaşım Galatasaray'ın golcüsü Mauro Icardi, derbi öncesinde askeri üniformalı fotoğraf paylaştı.

Süper Lig'de Ankaragücü karşısında alınan 4-1'lik galibiyetin ardından 23. şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ın golcü futbolcusu Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisine az bir süre kalan dikkat çeken bir paylaşıma imza attı.

Icardi'den askeri üniformalı fotoğraf

Arjantinli golcü, Instagram hesabından "Şampiyon GALATASARAY" şeklinde bir paylaşım yaptı. Icardi, bu paylaşımına sarı-kırmızı kalp ve aslan emojisi de ekledi.

Icardi'nin bu paylaşımında kullandığı askeri üniformalı fotoğraf ise dikkat çekti. Galatasaraylı taraftarlar, bu paylaşıma yoğun ilgi gösterdi.