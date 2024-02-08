Mauro Icardi'den dikkat çeken paylaşım: Kucağına alıp fotoğraf paylaştı Galatasaray'ın başarılı golcüsü Mauro Icardi, sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.

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Eşi Wanda Nara ile birlikte İstanbul'da mutlu bir hayat geçiren Mauro Icardi, sarı-kırmızılı takımda eski formundan uzakta bir görüntü çiziyor.

Sakatlığının ardından fiziki olarak kendisini toparlayamayan Arjantinli futbolcu, idman dışındaki vaktini ise ailesine ayırıyor.

"Icardi'nin kedileri"

Sosyal medyayı da aktif kullanan Icardi, kedilerle birlikte fotoğraf çektirerek büyük beğeni topladı.

Kullanıcılar, fotoğrafın altına Icardi'nin kedileri ve "Wan kedisi" şeklinde yorumlar yaptı.

30 yaşındaki futbolcu, bu sezon tüm kulvarlarda 31 maçta 18 gol 7 asistlik performans sergiledi.