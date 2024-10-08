Mauro Icardi'den eleştirilere istatistikli cevap Galatasaray'da sık sık yurt dışına gittiği için eleştirilen Mauro Icardi, bu eleştirilere sarı-kırmızılı takımdaki istatistikleri ve kupalarıyla cevap verdi.

Haber Merkezi

Galatasaray'da Mauro Icardi'den dikkat çeken bir sosyal medya paylaşımı geldi.

Sık sık yurt dışına gittiği için eleştirilen Arjantinli yıldız, bu eleştirilere istatistikleri ve kupalarıyla cevap verdi.

Sosyal medyadan bir görsel paylaşan Icardi, "Günaydın" yazdı ve Galatasaray'daki performansı ve kupalarını bu görselde kullandı.

83 MAÇTA 58 GOL 22 ASİST

Galatasaray'da 83 maça çıkan Icardi, 58 gol, 22 asistlik performans ortaya koydu.

Arjantinli yıldız, Galatasaray'da 2 Süper Lig ve 1 Süper Kupa sevinci yaşadı.

Icardi'nin paylaşımında kullandığı görsel: