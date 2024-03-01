Mauro Icardi'den Mert Hakan'a gönderme Galatasaray'ın golcü oyuncusu Mauro Icardi, dikkat çeken bir paylaşıma imza attı. Bu gönderisi sarı-lacivertli Mert Hakan Yandaş'a misilleme olarak düşünüldü.

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Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş ve sarı-kırmızılı takımın golcü ismi Mauro Icardi arasındaki göndermeler bitmek bilmiyor...

Yıldız futbolcu Mauro Icardi, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Arjantinli golcü, "Taklit, yenilik değildir. Özgünlük, kopyalanamayan kişisel bir dokunuştur." ifadelerini yazdı. Icardi, bu paylaşımına aslan emojisi de ekledi.

Büyük beğeni aldı

Mauro Icardi'nin bu paylaşımı çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Icardi'nin paylaşımında kullandığı fotoğraf:

Mert Hakan misilleme yapmıştı

Galatasaray'ın Türkiye Kupası çeyrek finalinde Fatih Karagümrük'e yenilip elendiği maç sonrası Mert Hakan Yandaş'tan paylaşım gelmişti.

Maçtan sonra paylaşım yaptı

Sarı-kırmızılıların 2-0 mağlup olduğu maçın son düdüğüyle birlikte paylaşım yapan Mert Hakan Yandaş, "Engeller, algılar, saldırılar... Vazgeçmek yok. Bu taraftara Bağdat Caddesi'nde şampiyonluk kutlaması yaşatmak için mücadele edeceğiz!" ifadelerini kullanmıştı.

Mauro Icardi başlatmıştı

Hatırlanacağı üzere ilk olarak Arjantinli futbolcu Mauro Icardi, Fenerbahçe'nin Ankaragücü'ne elenmesinin ardından gülen aslan fotoğrafı paylaşmıştı.