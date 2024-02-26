Mauro Icardi'den PFDK isyanı: Ben hiçbir şey yapmadım Galatasaray'da Ankaragücü maçında tribünlere hareket yaptığı iddia edilen Mauro Icardi, konu hakkındaki sessizliğini yakın çevresine bozdu.

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Galatasaray'da PFDK'ye sevk edilen Arjantinli golcü Mauro Icardi, takım arkadaşlarına dert yandı.

Icardi, kendi üzerinden gündem oluşturulmasına tepkili. Golcü futbolcunun, Florya'da arkadaşlarıyla yaptığı görüşmelerde bu durumdan duyduğu rahatsızlığı dile getirdiği öğrenildi.

"Ben bir şey yapmadım"

Sabah'ın haberine göre; yanlış bir şey yapmadığını söyleyen Icardi, "Ben bir şey yapmadım. Benim üzerimden Galatasaray'a zarar vermeye çalışmaları, benim adıma çok üzücü. Üstelik sosyal medyada bile foto montaj olduğu konuşulan görüntülerden söz ediyoruz. Ceza almak değil ama suçsuzken suçlu duruma düşürülmeye çalışılmama bir anlam veremiyorum." sözlerini sarf etti.

Ne olmuştu?

Ankaragücü maçında tribünlere yaptığı hareket kameralara yansıyan Mauro Icardi, "hakaret" gerekçesiyle tedbirsiz olarak PFDK'ye sevk edilmişti. Karar kesinleşene kadar Icardi maçlarda oynamaya devam edebilecek.