Mauro Icardi'den Türkiye'ye dönüş paylaşımı

ensonhaber.com

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında bulunan Galatasaray'da, santrfor problemi devam ediyor.

Mauro Icardi'nin izin alarak eşi Wanda Nara ile tatile gitmesi bazı taraftarları rahatsız ederken Okan Buruk, Arjantinli oyuncunun kısa sürede İstanbul'a geleceğini açıklamıştı.

Mauro Icardi'ye belli bir dinlenme süresi verdik. Çarşamba günü yavaş yavaş antrenmanlara başlayacak. Ayağının ve yüzünün durumuna bakacağız. Verdiğimiz program dahilinde hazırlanıyor. Hafta sonu için durumunu değerlendireceğiz. Trabzonspor maçında kadroda olabileceğini düşünüyorum.