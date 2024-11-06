Mauro Icardi'den Wanda Nara hamlesi: Yüzüğü çıkardı

Haber Merkezi

Galatasaray'ın Tottenham maçı hazırlıklarını sürdürdüğü Florya'da Mauro Icardi dikkat çekti.

Icardi'nin, eşi Wanda Nara'nın sosyal medyaya düşen görüntülerinin ardından evlilik yüzüğü takmaması dikkat çekti.

Arjantin'e dönen ve burada rapçi sevgilisi L-Gante ile samimi pozlar veren ve dudak dudağa öpüşen Wanda Nara, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda yeni bir aşka başladığını doğrulamıştı.

Öte yandan Wanda Nara, Icardi'yle olan ilişkisi hakkında açıklama yaptı.

Nara açıklamasında, "Ayrıyım ve istediğim kişiyle olmakta özgürüm. Çocuklarımın masraflarını tek başıma karşılıyorum. Aile fotoğrafı yüzünden mutsuz bir ilişkide kalamam. Mutluyken mutluydum evet ama bu bittiğinde yoluma devam etmek çok normal ve en samimi durum." ifadelerini kullandı.

MAXI LOPEZ'İ ICARDI İLE ALDATMIŞTI

Maxi Lopez ile 2008 yılında evlenen Wanda Nara eşini, Mauro Icardi ile aldatmıştı. Lopez'den boşanan Wanda Nara ardından Mauro Icardi ile hayatını birleştirmişti.

Icardi ile ilk tanıştığında Maxi Lopez ile evli olan ve üç çocuk doğuran Nara, daha sonra Lopez'den boşanarak çocuklarının velayetini almıştı.

Boşanmanın ardından ünlü futbolcuyla ilişkisi başlayan Wanda, Mauro'dan iki çocuk sahibi daha olmuştu.

Icardi'yle zaman zaman çalkantılı bir ilişki yaşayan Nara'nın ünlü futbolcuyla yolları ayıracağı ve boşanma işlemlerini başlattığı konuşuluyor.

(Icardi son idmanda evlilik yüzüğünü takmadı)