Mauro Icardi'nin gollerle dönüşü ülkesinde gündem oldu

Galatasaray’ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, yaşadığı uzun süreli sakatlığın ardından sahalara etkileyici bir dönüş yaptı.

Üst üste 4 maçta gol atan Icardi, Alanyaspor karşısında topuğuyla kaydettiği galibiyet golüyle taraftarını mest etti.

SON 6 MAÇTA 5 GOL...

Ligde forma giydiği 6 maçta 5 gol atan Icardi, üst üste 4 maçta da fileleri sarsarak Galatasaray’ın en önemli kozlarından biri haline geldi.

Bu sezon çıktığı 7 karşılaşmada 5 gol atan Arjantinli futbolcu, ülkesinin basınında gündem oldu.

"DURMAK BİLMEYEN BİR GOLCÜ"

İşte atılan manşetler...

İnfobae, "Durmak bilmeyen golcü. Mauro Icardi yılmadı, Galatasaray'a galibiyeti getiren golü topuğuyla attı" ifadelerini kullandı.

"BEKLENMEDİK BİR TEKNİK HAREKETTİ"

Lanacion, 32 yaşındaki oyuncunun yaşadığı sakatlığa vurgu yaparak, "Futbol dışındaki talihsizliklerinin yanı sıra Mauro Icardi, Türkiye Süper Ligi'nde durmak bilmeyen bir golcü. Rosario doğumlu forvet, Galatasaray'ın Alanyaspor'u 23. dakikada mükemmel bir vuruşla 1-0 yenmesini sağlayan golü attı. Beklenmedik bir teknik hareketti" diye yazdı.

"PERFORMANSIYLA TAKIMDAKİ ÖNEMİNİ GÖSTERİYOR"

0223 adlı haber sitesi ise "Medyada sıkça adı geçen Icardi, performansıyla takımdaki önemini göstermeye devam ediyor. Zorlu bir diz sakatlığından geri döndü ve gol atmaya devam ediyor" değerlendirmesini yaptı.

"AMA LÜTFEN... NE GOL"

Prensafutbol, "Ama lütfen... Ne gol, Mauro! Icardi ceza sahasına girdi ve topuğuyla Galatasaray'ın Alanyaspor karşısında 1-0 kazanmasını sağladı" dedi.

Geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham ile oynanan maçta sakatlanan Mauro Icardi, yaptığı geri dönüşle birlikte gündem oldu.