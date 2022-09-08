Petrol
87.84
-0.18%
Euro
18.2429
0.02%
Dolar
18.2388
0.13%
Altın
1.007
0.02%
Borsa
3466
1.84%
Bitcoin
352.488
1.90%
BTXN Coin
5.02
3.29%
Bitexen
19ºC
İstanbul
Güneşli 19 C
    Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara yere düştü

    Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara yere düştü

    Galatasaray'ın yıldız transferi Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, havalimanında düşme tehlikesi yaşadı.
    • 08.09.2022 - 10:27
    • Güncelleme : 08.09.2022 - 11:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Galatasaray'ın, transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a açıkladığı Mauro Icardi, ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi.

    Basın mensuplarına açıklamalar yapan Icardi, "Daha buraya gelmeden taraftarların ilgisi inanılmazdı. Dışarı çıkıp taraftarları görmek için sabırsızlanıyorum. Uçakta üçlü çektirmeyi bana anlattılar. Çocuklar da öğrendi, dışarıda deneyeceğiz." dedi.

    Arjantinli yıldız, ayrıca, "Çok heyecanlıyım, burada inanılmaz bir ortam var. Şimdilik bir seneliğine geldim, sonrasına bakacağız." dedi.

    Wanda Nara yere düştü - İZLE

    Mauro Icardi nin eşi Wanda Nara yere düştü #1

    Wanda Nara düştü

    Öte yandan Wanda Nara havalimanında bir anda dengesini kaybederken  Galatasaraylı yetkililer, Nara'yı hemen kaldırdı.

    O anlar GS TV kameralarına da yansıdı.

    Mauro Icardi nin eşi Wanda Nara yere düştü #2

    Mauro Icardi nin eşi Wanda Nara yere düştü #3


    İlginizi Çekebilir

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!
    CoinPro

    Ufak bir yatırım ile, sadece 3 günde zengin olun!

    Mauro Icardi'nin çevre kontrolü
    Futbol

    Mauro Icardi'nin çevre kontrolü

    Nevşehir'de TOKİ konutlarının çevresi yenileniyor
    Emlak

    Nevşehir'de TOKİ konutlarının çevresi yenileniyor

    Görüş Bildir