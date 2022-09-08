Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara yere düştü

Galatasaray'ın yıldız transferi Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, havalimanında düşme tehlikesi yaşadı.

Galatasaray'ın, transferi için görüşmelere başlandığını KAP'a açıkladığı Mauro Icardi, ailesiyle birlikte İstanbul'a geldi.

Basın mensuplarına açıklamalar yapan Icardi, "Daha buraya gelmeden taraftarların ilgisi inanılmazdı. Dışarı çıkıp taraftarları görmek için sabırsızlanıyorum. Uçakta üçlü çektirmeyi bana anlattılar. Çocuklar da öğrendi, dışarıda deneyeceğiz." dedi.

Arjantinli yıldız, ayrıca, "Çok heyecanlıyım, burada inanılmaz bir ortam var. Şimdilik bir seneliğine geldim, sonrasına bakacağız." dedi.

Wanda Nara yere düştü - İZLE



Wanda Nara düştü

Öte yandan Wanda Nara havalimanında bir anda dengesini kaybederken Galatasaraylı yetkililer, Nara'yı hemen kaldırdı.

O anlar GS TV kameralarına da yansıdı.