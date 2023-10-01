Mauro Icardi'nin gol atma serisi sona erdi Mauro Icardi'nin Süper Lig'de ilk 11'de başladığı maçlarda üst üste gol atma serisi Ankaragücü karşısında sona erdi.

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Süper Lig'de son 5 maçını kazanan Okan Buruk'un ekibi Galatasaray 7. hafta maçında Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Tolunay Kafkas yönetimindeki Ankaragücü'nü konuk etti ve galibiyet serisini 6 maça çıkardı.

Sarı-Kırmızılı takım Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'la oynayacağı önemli maç öncesi rakibini 2-1 yenerek moral depoladı.

İlk 11'de çıktığı son 13 maçta da gol atmıştı

Ankaragücü karşısında ise geldiği günden bu yana gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi olan Mauro Icardi'nin ilk 11'de çıktığı maçlardaki gol atma serisi sona erdi.

Arjantinli yıldız futbolcu, daha önce ilk 11'de çıktığı 13 resmi karşılaşmada ağları havalandırmayı başarmıştı.

Süper Lig'de 7 golü bulunan Icardi, bu kulvarda 5 maç aradan sonra skor üretemedi.

Önceki rekor Burak Yılmaz'da

Beşiktaş'ta yardımcı antrenörlük yapan eski futbolcu Burak Yılmaz, Trabzonspor'da oynadığı dönemde (Mayıs-Kasım 2011) 12 maç üst üste gol atmayı başarmış ve Süper Lig tarihine geçerek rekorun sahibi olmuştu.