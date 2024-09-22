Mauro Icardi'nin maç sonu paylaşımları Fenerbahçelileri kızdırdı

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1'lik skorla mağlup etti.
Maçın ardından Galatasaraylı futbolcular galibiyeti doyasıya kutladı.
Derbi sonrası Mauro Icardi ise Fenerbahçe ve Jose Mourinho'ya göndermede bulundu.
HEM MOURİNHO'YA HEM FENERBAHÇE'YE GÖNDERME YAPTI
Galibiyeti soyunma odasında kutlayan Galatasaray'da duvar yazısında, "Penaltı jokeri" ifadesi yer aldı.
'UYUMA' GÖRSELİNİ YİNE KULLANDI
Icardi, daha önce de dikkat çeken "uyuma" görselini bir kez daha paylaşarak Galatasaray taraftarlarını sevindirirken, Fenerbahçe taraftarlarının tepkisini topladı.
OKAN BURAK'A: THE SPECİAL COACH
Icardi bir başka paylaşımında ise Mourinho'nun meşhur sözü 'The Special One'a atıfta bulunup Okan Buruk'u öne çıkardı ve 'The special coach' yazdı.
Icardi'nin paylaşımı kısa süre içinde sosyal medyanın gündemine oturdu ve en çok konuşulanlar arasında yer aldı.
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