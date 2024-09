Mauro Icardi'nin maç sonu paylaşımları Fenerbahçelileri kızdırdı Galatasaray'ın 3-1'lik derbi galibiyetinin ardından yıldız golcü Mauro Icardi'nin soyunma odası pozları dikkat çekti. Icardi bir paylaşımında ise Jose Mourinho'ya göndermede bulundu.

Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Fenerbahçe'yi Kadıköy'de 3-1'lik skorla mağlup etti.

Maçın ardından Galatasaraylı futbolcular galibiyeti doyasıya kutladı.

Derbi sonrası Mauro Icardi ise Fenerbahçe ve Jose Mourinho'ya göndermede bulundu.

HEM MOURİNHO'YA HEM FENERBAHÇE'YE GÖNDERME YAPTI

Galibiyeti soyunma odasında kutlayan Galatasaray'da duvar yazısında, "Penaltı jokeri" ifadesi yer aldı.

'UYUMA' GÖRSELİNİ YİNE KULLANDI

Icardi, daha önce de dikkat çeken "uyuma" görselini bir kez daha paylaşarak Galatasaray taraftarlarını sevindirirken, Fenerbahçe taraftarlarının tepkisini topladı.

OKAN BURAK'A: THE SPECİAL COACH

Icardi bir başka paylaşımında ise Mourinho'nun meşhur sözü 'The Special One'a atıfta bulunup Okan Buruk'u öne çıkardı ve 'The special coach' yazdı.

Icardi'nin paylaşımı kısa süre içinde sosyal medyanın gündemine oturdu ve en çok konuşulanlar arasında yer aldı.