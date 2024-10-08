Mauro Icardi'nin özel uçak masrafı: 500 bin dolar Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi'nin sözleşmesindeki madde ortaya çıktı. Sarı-kırmızılı yönetim sezon başına yıldız futbolcuya 500 bin dolarlık ödeme gerçekleştiriyor. İşte detaylar...

Haber Merkezi

Bu sezona tutuk başlayan Mauro Icardi, Alanyaspor müsabakası bittikten sonra stat çıkışı direkt havalimanına gitti. Arjantinli yıldızın sözleşmesindeki madde ortaya çıktı.

Mauro Icardi, özellikle RFS ve Alanyaspor maçlarındaki performansıyla büyük eleştiri topladı.

Arjantinli yıldızın etkisiz görüntüsü ve Alanyaspor maçında oyundan alındığı esnada gösterdiği tepki dikkatlerden kaçmadı.

SİNİRLİ TAVIRLARI DİKKATLERDEN KAÇMADI

Alanyaspor maçında etkisiz kalan Mauro İcardi, 90 dakikanın ardından stadı ilk terk eden isimdi.

Maç sonrasında taraftarlar, Galatasaraylı oyuncuları çağırdı. Tüm takım, çocukları ile birlikte tribünlere giderken 1 isim eksikti. Bu anları yedek kulübesinden izleyen Arjantinli futbolcu, oyundan çıkarken sergilediği sinirli tavrını da devam ettirdi.

KULÜBEYE ÇEKİLMESİ BEKLENİYOR

Sonrasında soyunma odasından sivil kıyafetleriyle çıkıp doğruca havalimanının yolunu tutan İcardi, yaptığı paylaşımla tatile çıktığını gösterdi.

Bu sezon sarı-kırmızılı formasıyla en tutuk başlangıcını yapan Mauro İcardi, 10 maçta sadece 3 gol atabildi.

Osimhen'in dönüşünün ardından 31 yaşındaki forvetin kulübeye çekilmesi bekleniyor.

SÖZLEŞMESİNDE ÖZEL MADDE

Bir ay içinde üçüncü kez İstanbul dışına çıkan Arjantinli forvetin sözleşmesinde, özel uçak kullanmasıyla ilgili madde olduğu ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre; sezon içinde 8 kez özel uçakla seyahat etme imkânı olan Icardi için sarı-kırmızılı kulübün kasasından sezonluk 500 bin dolara yakın ulaşım parası çıkıyor.

Garanti ücreti 6 milyon euro olan yıldız oyuncuya sponsorlar ve başkan Dursun Özbek'in desteğiyle 4 milyon euro daha ödeniyor.

TATİLDEN SONRA DÖNECEK

Galatasaray'da net 10 milyon euro kazanan İcardi'nin sözleşmesinde, özel uçak dışında ev kirası ve çocukların okulu gibi masrafları içeren bonuslar yer alıyor.

Memleketi Arjantin'e giden tecrübeli oyuncunun, burada ailesi ile birlikte tatil yaparak sonrasında direkt İstanbul'a dönerek antrenmanlara başlayacağı öğrenildi.

BU SEZON GOL YOLLARINDA ETKİLİ DEĞİL

Bu sezon Galatasaray formasıyla tüm kulvarlarda 10 maça çıkan Icardi, 3 gol atıp 2 asist yaptı.