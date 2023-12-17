Mauro Icardi'nin son hali gündem oldu! Sakat mı? Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin kuaförde paylaşılan fotoğrafındaki bir detay sarı-kırmızılı taraftarları korkuttu. Arjantinli forvetin Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçları öncesinde ayağında sargı olması dikkatlerden kaçmadı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nu 5 puanla tamamlayarak üçüncü sırayı alan ve yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek olan Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile oynanacak derbi maçlarına konsantre olmuş durumda.

Fenerbahçe ile önce 24 Aralık'ta Süper Lig maçına çıkacak olan Galatasaray daha sonra ezeli rakibiyle Süper Kupa'yı kazanmak için 29 Aralık tarihinde Suudi Arabistan'da karşı karşıya gelecek.

Ayağındaki sargı dikkatleri çekti

Bu kritik maçlara sayılı günler kala ise sarı-kırmızılı taraftarları üzen bir fotoğraf ortaya çıktı.

Son dönemde gol yollarında sıkıntı çeken ve formsuz bir görüntü sergileyen Mauro Icardi'nin kuaförde paylaşılan görüntüsü sosyal medyada gündem yarattı.

Yayınlanan fotoğrafta son dönemde saç stilinde sık sık değişime giden Icardi'nin saçlarını kestirdiği görülürken, sağ ayağındaki sargı 'sakat mı?' sorularının sorulmasına neden oldu.

Bu sezon 17 kez ağları sarstı

Geldiği günden bu yana gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi haline gelen 30 yaşındaki isim, bu sezon Galatasaray formasıyla 25 maça çıktı.

Yıldız forvet, bu karşılaşmalarda 17 gol ve 6 asistle mücadele etti.