Mauro Icardi'nin yeni villası! İçinde yok yok Galatasaray'ın yeni transferi Mauro Icardi'nin aylık 30 bin euro ödeyeceği villasının detayları ortaya çıktı.

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Galatasaray'ın 3 yıl boyunca sponsor desteğiyle 10 milyon euro maaş vereceği Mauro Icardi, Wanda Nara ve çocuklarıyla birlikte İstanbul'daki yeni evine kavuştu.

Aylık 30 bin euro kirası olduğu belirtilen havuzlu villanın tüm masraflarını ise sarı-kırmızılı kulüp ödeyecek.

Icardi ailesinin kalacağı evde ise yok yok. Huzur ve konforun modern tasarım ile harmanlandığı villa, doğayla iç içe bir konseptle Icardi ailesini ağırlayacak.

Villanın içerisinde özel bir yüzme havuzu, hobi bahçesi, geniş bir sinema salonu bulunuyor.

Neler var neler

Villada Wanda Nara ve Mauro Icardi çiftinin çocuklarının zaman geçireceği bir oyun parkı bulunuyor.

Bateri setinin bulunduğu salon ise çok amaçlı olarak kullanılabiliyor.

Mauro Icardi ve Wanda Nara çiftinin yeni yaşayacakları eve "Evim güzel evim" demeleri için onlarca sebepleri var.

Ertem Şener'le komşu oldu

Ünlü spor yorumcusu Ertem Şener de yaptığı paylaşımla Icardi ile komşu olduklarını açıkladı.