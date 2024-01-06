Mauro Icardi'nin yerine kim oynayacak? Formaya 3 aday var

Galatasaray dün yaptığı açıklamada Mauro Icardi'nin sakatlığı sebebiyle bir süre forma giyemeyeceğini açıklamıştı.
Fenerbahçe derbisinde aldığı darbeyle yüz kemiklerinde kırıklar oluşan Mauro Icardi, ligde oynanacak Konyaspor ve Sivasspor takımını yalnız bırakacak.
Teknik direktör Okan Buruk'un, Icardi'nin yerine şans vereceği isim şimdiden merak konusu oldu.
İşte tüm olasılıklar...
Cedric Bakambu
Icardi'nin yedeği Cedric Bakambu, Afrika Uluslar Kupası'nda olması sebebiyle forma giyemeyecek.
Halil Dervişoğlu
En güçlü aday 3. forvet konumundaki Halil Dervişoğlu.
Bu sezon tüm kulvarlarda 12 maça çıkıp 145 dakika süre alan Halil Dervişoğlu 2 gollük katkı verdi.
Barış Alper Yılmaz
Okan Buruk'un önündeki diğer ihtimal Barış Alper Yılmaz.
Barış Alper'in forvette oynatılması durumunda sol bekte Kazımcan Karataş'a forma verilmesi bekleniyor.
Wilfried Zaha
Okan Buruk'un önündeki son ihtimal ise Wilfried Zaha. Zaha özellikle Crystal Palace'ta birçok kez santrfor bölgesinde forma giymişti.
Galatasaray ligde yarın saat 19:00'da sahasında Konyaspor'u konuk edecek.
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