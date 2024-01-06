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Mauro Icardi'nin yerine kim oynayacak? Formaya 3 aday var

Mauro Icardi'nin yerine kim oynayacak? Formaya 3 aday var Derbide sakatlanan Mauro Icardi, en az 2 maçta takımını yalnız bırakacak. Peki Galatasaray'da Mauro Icardi'nin yerine kim forma giyecek? İşte tüm olasılıklar...