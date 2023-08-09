Max Gradel: Fenerbahçe maçında iyi bir başlangıçla sezonu açmak istiyoruz Gaziantep Futbol Kulübü'nün yeni transfer Max Gradel, ligin ilk haftası hakkında, "Fenerbahçe maçında iyi bir başlangıçla sezonu açmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

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İHA

Gaziantep Futbol Kulübü'nün Sivasspor'dan transfer ettiği Max Gradel, önemli açıklamalarda bulundu.

Üç sezon formasını giydiği Sivasspor'dan Gaziantep FK'ya transferi ile ilgili konuşan Gradel, Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe maçı için de iddialı açıklamalar yaptı.

"Yeni bir meydan okuma için Gaziantep FK'dayım"

Gaziantep FK'ya transfer sürecini anlatan tecrübeli futbolcu, şunları dedi:

Son 3 yıldır Sivasspor forması giyiyordum ama bugün burada olduğum için çok mutluyum. Hayatta bazen değişim gerekli olabiliyor. İnsanların yeni meydan okumalara ihtiyacı olabiliyor. Ben de yeni bir meydan okuma için Gaziantep FK'dayım. Burada olduğum için de çok mutluyum.

"Kampın son 2 haftasına yetişebildim"

Sezon öncesi kamp çalışmalarının yorucu ve iyi geçtiğini belirten 35 yaşındaki oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

Sezon başı kampının tamamını takımla geçiremedim. Ben kampın son 2 haftasına yetişebildim. Takım arkadaşlarım beni gerçekten çok iyi karşıladı. Beraber iyi bir kamp ve çalışma süreci geçirdik.

"Fenerbahçe maçında iyi bir başlangıçla sezonu açmak istiyoruz"

Süper Lig'in ilk haftasında deplasmanda oynayacakları Fenerbahçe maçı için de iddialı açıklamalar yapan Gradel, şu şekilde konuştu:

Ligdeki büyük takımlara karşı oynamak beni heyecanlandırıyor ve daha motive ediyor. Ligin iyi takımlarına karşı oynamayı çok seviyorum. Bu takımlar yeni ve büyük transferle yaptı ama hala adaptasyon sürecini tamamlamadılar. Onlar daha bu süreci tamamlamadan karşılaşmak bizim için bir avantaj olabilir. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş gibi takımlara karşı oynamak bizim için daha iyi olabilir. İnşallah iyi bir başlangıçla sezonu açmak istiyoruz.

"Henüz taraftarlarımızla tanışmadım"

Gaziantep FK taraftarlarına da seslenen ve destek çağrısında bulunan tecrübeli futbolcu, şu şekilde konuştu: