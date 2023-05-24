Max Kruse: Türkiye'de size Cristiano Ronaldo'ymuşsunuz gibi davranılıyor

2019-2020 sezonunda Süper Lig'de Fenerbahçe formasını giyen Alman futbolcu Max Kruse, Türkiye'de geçirdiği dönem hakkında röpörtaj verdi.

Gelecek sezon tekrardan futbola dönmek istediğini belirten Kruse, Bundesliga'da forma giymek istediğini belirtti. Max Kruse geçtiğimiz Kasım ayında Wolfsburg ile yollarını ayırmıştı.

Futbolu özlediğini belirten Max Kruse şu ifadeleri kullandı:

35 yaşındaki Max Kruse, Fenerbahçe dönemi hakkında ise şu açıklamayı yaptı:

''Kariyerimde geçirdiğim en yoğun ve güzel zamanların Borussia Mönchengladbach, St. Pauli, Union ve Werder diyebilirim. Fenerbahçe'deki bir yıl güzeldi ama her şeyden önce mali açıdan kazançlıydı. Türkiye'de size gerçek bir yıldız muamelesi yapılıyor. Türkiye'de bir oyuncu olarak her yerde size Mesut Özil veya Cristiano Ronaldo'ymuşsunuz gibi davranılıyor ve bu harika ama bir derbi kaybedersen dışarı çıkamazsın."